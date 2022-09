Il Napoli vince in rimonta, Lazio battuta 2-1 (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Napoli espugna l'Olimpico e batte in rimonta 2-1 la Lazio con le reti dei nuovi acquisti Kim Min-Jae e Kvaratskhelia. Entrambe le squadre erano reduci da un pareggio nel turno infrasettimanale, ma è solo Spalletti a reagire e a raggiungere quota 11 punti in classifica. Luis Alberto vince il ballottaggio con Basic e Vecino. Più qualità a disposizione di Sarri che può esultare dopo 4? per il vantaggio dei suoi. Felipe Anderson serve Zaccagni che dal limite dell'area sorprende Meret. La Lazio chiude tutti gli spazi e sembra accettare il palleggio del Napoli per poi dare sfogo a veloci ripartenze al momento della riconquista. Per la prima occasione del Napoli bisogna aspettare il 34?. Kvaratskhelia ruba palla a Milinkovic-Savic, punta Patric e scarica ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ilespugna l'Olimpico e batte in2-1 lacon le reti dei nuovi acquisti Kim Min-Jae e Kvaratskhelia. Entrambe le squadre erano reduci da un pareggio nel turno infrasettimanale, ma è solo Spalletti a reagire e a raggiungere quota 11 punti in classifica. Luis Albertoil ballottaggio con Basic e Vecino. Più qualità a disposizione di Sarri che può esultare dopo 4? per il vantaggio dei suoi. Felipe Anderson serve Zaccagni che dal limite dell'area sorprende Meret. Lachiude tutti gli spazi e sembra accettare il palleggio delper poi dare sfogo a veloci ripartenze al momento della riconquista. Per la prima occasione delbisogna aspettare il 34?. Kvaratskhelia ruba palla a Milinkovic-Savic, punta Patric e scarica ...

sscnapoli : ?? 1º settembre 1990 - il Napoli vince la sua prima Supercoppa italiana ?? #ForzaNapoliSempre - Stefano90685245 : @Inter Troppo Laziale. Il Napoli va a Roma vince 2 a 1 con la Lazio. Noi invece prendiamo 3 a 1. Ho dei dubbi - angydist : RT @SalamidaFabio: Razzismo e intolleranza non si correggono certo dentro uno stadio: sono un cancro che cova in alcune famiglie e che trop… - Spooky_The_Tuff : RT @SalamidaFabio: Razzismo e intolleranza non si correggono certo dentro uno stadio: sono un cancro che cova in alcune famiglie e che trop… - MarcoGiordano6 : #LazioNapoli certifica che il Napoli vince se gioca con idee, qualità ed intensità. La Lazio ha perso perché si è c… -