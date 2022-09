Energia, Gentiloni: “Il no del Governo a un ulteriore debito è più che giustificato” (Di sabato 3 settembre 2022) CERNOBBIO (CO) – “L’intenzione del Governo di non fare ulteriore debito mi sembra un’intenzione più che giustificata”. Lo ha detto il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni, a chi gli chiedeva, a margine del forum Ambrosetti, se fosse sostenibile per i nostri conti pubblici fare uno scostamento di bilancio per contrastare il caro-Energia. “Penso che ciascuno paese decida per sè, naturalmente – ha spiegato -. La linea della commissione Ue è che le misure di sostegno che sono assolutamente necessarie di fronte a questa crisi energetica debbano essere temporanee, il che non è facile perchè quando introduci un sussidio per poi toglierlo non è semplice”. Le misure, ha proseguito Gentiloni, “devono essere temporanee, devono essere mirate perchè alcune imprese e famiglie sono colpite da ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 settembre 2022) CERNOBBIO (CO) – “L’intenzione deldi non faremi sembra un’intenzione più che giustificata”. Lo ha detto il commissario Ue all’economia, Paolo, a chi gli chiedeva, a margine del forum Ambrosetti, se fosse sostenibile per i nostri conti pubblici fare uno scostamento di bilancio per contrastare il caro-. “Penso che ciascuno paese decida per sè, naturalmente – ha spiegato -. La linea della commissione Ue è che le misure di sostegno che sono assolutamente necessarie di fronte a questa crisi energetica debbano essere temporanee, il che non è facile perchè quando introduci un sussidio per poi toglierlo non è semplice”. Le misure, ha proseguito, “devono essere temporanee, devono essere mirate perchè alcune imprese e famiglie sono colpite da ...

