lauraboldrini : L’interruzione di gravidanza è un diritto che va difeso da chi cerca in tutti i modi di ostacolarne l’esercizio. P… - Giorgiolaporta : Ho la vaga sensazione che nel #Pd stiano già lavorando alla successione di #Letta. Ho la sensazione che questa fot… - Gianni13_Gian : RT @polemicosa101: Mi fa ridere la gente che si chiede ancora chi sia stata la protagonista del Gfvip di Soleil - ilpost : Chi è stata Serena Williams - CeoBru : RT @RadioRadioWeb: 'Quello che è vergognoso è che c'è ancora chi sostiene che la parola 'FANS' fosse stata aggiunta, ma dimenticano di dire… -

Corriere della Sera

Quindi si può tranquillamente affermare di come l'operazione siaorganizzata ad arte e abbia ...fatto messo in gravi difficoltà proprio l'autorità municipale e poi la soluzione concertata con...Solo per avere un termine di paragone, la richiesta di energia in Italia nel 2021 èdi 318 ... non mi sembra scandaloso chiedere una tassa aha ottenuto extraprofitti. Che inverno ci aspetta ... Chi è Cristina Kirchner, l’ex presidente argentina: la «zarina» peronista più amata e odiata del Paese,. I... In vista una multa fino a 3 mila euro per i condomini. Protagonista della stretta sarà inevitabilmente il riscaldamento. Termosifoni di abitazioni e uffici dovranno scaldare meno e per un tempo più ri ...È un tennista argentino. Un tempo era tra i primi cento al mondo, ma poi ha accettato di truccare due partite ed è stato squalificato per sei anni. Nel 2021 è tornato in campo per lasciarsi alle spall ...