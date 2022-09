CdS – “Roma? Sfida entusiasmante con Mourinho” (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-03 17:53:20 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: UDINE – “Quando si vince attraverso una grande prestazione, con personalità e coraggio, contro una squadra forte come la Fiorentina, c’è un’iniezione di consapevolezza incredibile soprattutto in termini di entusiasmo. Questo va usato per preparare la partita contro la Roma”. Così il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, in vista dell’impegno contro i giallorossi e sulle ali dell’entusiasmo per il successo sulla Fiorentina: “La scorsa vittoria ha fatto ciò nel gruppo, ma dobbiamo essere bravi ad archiviare. L’appagamento è un nemico, è pericoloso. Dobbiamo essere proiettati alla gara contro la Roma e fare una prestazione ancora migliore. Ho una visione semplice del calcio: si può fare tutto. alleno una squadra con determinate caratteristiche in termini di fisicità, di motore, ... Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-03 17:53:20 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: UDINE – “Quando si vince attraverso una grande prestazione, con personalità e coraggio, contro una squadra forte come la Fiorentina, c’è un’iniezione di consapevolezza incredibile soprattutto in termini di entusiasmo. Questo va usato per preparare la partita contro la”. Così il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, in vista dell’impegno contro i giallorossi e sulle ali dell’entusiasmo per il successo sulla Fiorentina: “La scorsa vittoria ha fatto ciò nel gruppo, ma dobbiamo essere bravi ad archiviare. L’appagamento è un nemico, è pericoloso. Dobbiamo essere proiettati alla gara contro lae fare una prestazione ancora migliore. Ho una visione semplice del calcio: si può fare tutto. alleno una squadra con determinate caratteristiche in termini di fisicità, di motore, ...

