Cari progressisti, mi spiegate perché ogni volta che uno di voi ha un’idea intelligente lo segate? (Di sabato 3 settembre 2022) Qualcuno può negare che la Meloni è cattiva? Salvini è o non è un oltraggio vivente alla religione cristiana? Cioè qualcuno può affermare che Dio e la Madonna sono come i jukebox di un tempo che metti la preghiera da una parte, prometti di smettere di masturbarti, e ti esce il desiderio già bello realizzato e questo vale sia per l’auto, che per una gnocca pazzesca ninfomane, che per la vittoria contro il vile Letta (presumibilmente un bestemmiatore portuale). E qualcuno può forse far finta che B., il famigerato, pregiudicato, maniaco B., non sia la quintessenza del Male, corrotto e mendace? Quindi che alternativa hai al votare Pd e vari alleati o, al massimo, M5s alla Camera e Pd al Senato? Quindi: ne consegue che in periodo pre-elettorale chiunque parli male del Pd o del M5s è un alleato dei parafascisti, razzisti, inquinatorti, distruttori di mondi. Quindi io voterò anche Pd al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Qualcuno può negare che la Meloni è cattiva? Salvini è o non è un oltraggio vivente alla religione cristiana? Cioè qualcuno può affermare che Dio e la Madonna sono come i jukebox di un tempo che metti la preghiera da una parte, prometti di smettere di masturbarti, e ti esce il desiderio già bello realizzato e questo vale sia per l’auto, che per una gnocca pazzesca ninfomane, che per la vittoria contro il vile Letta (presumibilmente un bestemmiatore portuale). E qualcuno può forse far finta che B., il famigerato, pregiudicato, maniaco B., non sia la quintessenza del Male, corrotto e mendace? Quindi che alternativa hai al votare Pd e vari alleati o, al massimo, M5s alla Camera e Pd al Senato? Quindi: ne consegue che in periodo pre-elettorale chiunque parli male del Pd o del M5s è un alleato dei parafascisti, razzisti, inquinatorti, distruttori di mondi. Quindi io voterò anche Pd al ...

