Ascolti TV 2 settembre 2022 | bene Un posto al sole con i funerali di Susanna

matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - fabiofabbretti : Ieri pomeriggio su Rai 2 un solo episodio di Castle per lasciare spazio alla Nazionale Femminile di calcio impegnat… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri venerdì 2 settembre 2022 - #Ascolti #Auditel #venerdì #settembre - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 2 settembre 2022: Al posto tuo meglio dei Fratelli Caputo - bakeoffitalia : Ascolti tv 2 settembre 2022: Al posto suo, Caputo, Bake Off | Dati Auditel - Super Guida TV -

Redazione Sorrisi Rai1 " Purché finisca bene " Al posto suo ": 2.080.000 spettatori (share 13,9%). Canale 5 " Fratelli Caputo" : 1.481.000 spettatori (share 10,7%). Italia 1 " Chicago Med ": 1.081.000 ...Durante il resto dell'anno scegli le tue playlist, d'estate fra chiringuito e macchinate con gli amici ci sono cose chee ti restano addosso anche se non vorresti. E per questo mi piace ...Un prime time che non è andato oltre il 14% e la nuova edizione del programma di Benedetta Parodi, tutti i dati ...Inizia una nuova avventura per Bake Off Italia al debutto il 2 settembre. La prima serata vede il trionfo di Rai 1 per gli ascolti: ecco tutti i dati di ieri ...