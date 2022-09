Villarreal, Emery non ci sta: 'Il mercato deve essere chiuso prima' (Di venerdì 2 settembre 2022) L'allenatore del Villarreal, Unai Emery, ha polemizzato in conferenza stampa sul mercato, troppo lungo a detta del tecnico" Dovrebbe... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) L'allenatore del, Unai, ha polemizzato in conferenza stampa sul, troppo lungo a detta del tecnico" Dovrebbe...

sportli26181512 : Villarreal, Emery non ci sta: 'Il mercato deve essere chiuso prima': L'allenatore del Villarreal, Unai Emery, ha po… - thomas_novello9 : @Horseman003 Che tra l’altro Emery e Allegri si sono scontrati per 6 volte. 2V 2P e 2S. Con uno che allena la Juve… - im_jordanv : ???? | FT. Getafe 0-0 Villarreal Arriva il primo pareggio per la squadra di Emery in Liga, invece il Getafe ottiene… - AndreaBeneforti : @MezzoMarrone Per me l’esatto contrario. Anche per il sistema di gioco, sono convinto che col West Ham sarebbero be… - sportli26181512 : Villarreal, Emery: 'Abbiamo parlato con Cavani' VIDEO: L'allenatore del Villarreal, Unai Emery risponde a una doman… -