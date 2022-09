Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 18:15 (Di venerdì 2 settembre 2022) Viabilità DEL 02 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ALLERTA PER CHI PERCORRE LA VIA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA CESANESE CHE CREA DISAGI ALLA Viabilità. SEGNALIAMO POI CODE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO INTENSO SULLA SR 509 FORCA D’ACERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER ATINA E BELMONTE CASTELLO NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA CASAMARI NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TRA VIA DEI CASTELLI RomaNI E SANTA PALOMBA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)DEL 02 SETTEMBREORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ALLERTA PER CHI PERCORRE LA VIA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA CESANESE CHE CREA DISAGI ALLA. SEGNALIAMO POI CODE SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO INTENSO SULLA SR 509 FORCA D’ACERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER ATINA E BELMONTE CASTELLO NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA CASAMARI NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TRA VIA DEI CASTELLINI E SANTA PALOMBA ...

Controesodo, sabato 3 settembre da bollino rosso per rientro vacanze

In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 3 settembre, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località del sud.