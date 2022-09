Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 settembre 2022)DEL 02 SETTEMBREORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LADELL’AUTOSTRADA A24 DOVE, SUL TRATTO URBANO, IL TRAFFICO È RALLENTATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA. MASSIMA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-PER UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SI STA POI IN FILA SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN DIREZIONE. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TOR ...