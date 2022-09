US Open 2022, violenta racchettata al naso per Nadal: gli esce del sangue (VIDEO) (Di venerdì 2 settembre 2022) Sfortunato episodio per Rafa Nadal, che nel corso del match di secondo turno degli US Open 2022 contro Fabio Fognini è stato vittima di una racchettata sul naso. Nel tentativo di colpire un rovescio, la racchetta dello spagnolo ha infatti rimbalzato per terra e gli è finita violentemente in faccia. Nadal è stato costretto a fermarsi immediatamente sia per il sangue che per le vertigini. E’ stato necessario l’intervento del medico, che gli ha medicato il piccolo taglio applicando un cerotto sul naso. Fortunatamente per Rafa non ci sono state conseguenze ed è riuscito a portare a casa la vittoria; lo spavento iniziale, ed anche il dolore, però restano. In alto il VIDEO dell’incidente. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Sfortunato episodio per Rafa, che nel corso del match di secondo turno degli UScontro Fabio Fognini è stato vittima di unasul. Nel tentativo di colpire un rovescio, la racchetta dello spagnolo ha infatti rimbalzato per terra e gli è finita violentemente in faccia.è stato costretto a fermarsi immediatamente sia per ilche per le vertigini. E’ stato necessario l’intervento del medico, che gli ha medicato il piccolo taglio applicando un cerotto sul. Fortunatamente per Rafa non ci sono state conseguenze ed è riuscito a portare a casa la vittoria; lo spavento iniziale, ed anche il dolore, però restano. In alto ildell’incidente. SportFace.

