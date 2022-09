Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 14:10 (Di venerdì 2 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la donna che riceve primo trapianto di utero realizzato in Italia da alla luce una bimba Alessandra nata all’ospedale Cannizzaro di Catania si tratta del primo parto di questo tipo nel nostro paese il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da donatrice deceduta la paziente è stata sottoposta a parto cesareo dopo attacchi febbrili da positività al covid e madre e figlia sono ancora ricoverato in ospedale e le loro condizioni sono definite stabilì un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver puntato una pistola contro la vicepresidente Cristina kirchner mentre scendeva dalla sua auto l’ha confermato il ministro della sicurezza anibal Fernandez diversi canali televisivi hanno trasmesso immagine di una persona che mira ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la donna che riceve primo trapianto di utero realizzato in Italia da alla luce una bimba Alessandra nata all’ospedale Cannizzaro di Catania si tratta del primo parto di questo tipo nel nostro paese il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da donatrice deceduta la paziente è stata sottoposta a parto cesareo dopo attacchi febbrili da positività al covid e madre e figlia sono ancora ricoverato in ospedale e le loro condizioni sono definite stabilì un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver puntato una pistola contro la vicepresidente Cristina kirchner mentre scendeva dalla sua auto l’ha confermato il ministro della sicurezza anibal Fernandez diversi canali televisivi hanno trasmesso immagine di una persona che mira ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: ' #Ucraina, ultime notizie: Verso ok del #G7 al tetto al prezzo del #petrolio russo' @sole24ore - ilFattoMolfetta : NOTTE BIANCA DELLA POESIA, A MOLFETTA E GIOVINAZZO LA DODICESIMA EDIZIONE -