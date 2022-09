Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Occhi di Letta non di tigre ma strabici” (Di venerdì 2 settembre 2022) Quelli di Letta “non sono Occhi di tigre ma strabici”. Lo ha detto Carlo Calenda a Milano. “Enrico, il Paese che descrivi non è quello, va riappacificato e non diviso a martellate. Quello che stava succedendo con lo spirito repubblicano di Draghi. Quella di Letta è una strategia folle, il Cln senza i 5 stelle ma con i sosia dei 5 stelle, la continuazione dei Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio, la maledizione della sinistra che non governa”. “Letta ha perso il diritto di intestarsi il liberalismo progressista quando ha deciso che il mondo è diviso tra il rosso e il nero, facendo la campagna elettorale più violenta del dopo guerra e decidendo che se non voti Pd sei no vax. Noi, con Matteo al governo, abbiamo fatto la legge sull’obbligo dei vaccini”. “Abbiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Quelli di“non sonodima”. Lo ha detto Carloa Milano. “Enrico, il Paese che descrivi non è quello, va riappacificato e non diviso a martellate. Quello che stava succedendo con lo spirito repubblicano di Draghi. Quella diè una strategia folle, il Cln senza i 5 stelle ma con i sosia dei 5 stelle, la continuazione dei Bertinotti, Turigliatto, Pecoraro Scanio, la maledizione della sinistra che non governa”. “ha perso il diritto di intestarsi il liberalismo progressista quando ha deciso che il mondo è diviso tra il rosso e il nero, facendo la campagna elettorale più violenta del dopo guerra e decidendo che se non voti Pd sei no vax. Noi, con Matteo al governo, abbiamo fatto la legge sull’obbligo dei vaccini”. “Abbiamo ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso:… - zazoomblog : Ultime Notizie – Caro energia Meloni: “Su tetto prezzo gas massimo sostegno a governo” - #Ultime #Notizie #energia… - ClaudioChieric : In diretta da Zaporizhxhia l'inviata @StefaniaBattis4 dopo la paura e le pallottole di ieri ci aggiorna sulle ultim… -