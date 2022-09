Ultime Notizie – Covid, vaccini aggiornati Pfizer e Moderna: quali varianti coprono (Di venerdì 2 settembre 2022) “I dati mostrano che entrambi i vaccini aggiornati” Pfizer-BioNTech e Moderna contro il Covid, neutralizzano anche le varianti Omicron 5 e Ba.2.75 Centaurus. Approvati ieri dall’Agenzia europea del farmaco Ema, “innescano forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il virus Sars-CoV-2 originale nelle persone precedentemente vaccinate”, spiega Marco Cavaleri, responsabile vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema, aggiungendo: “I dati preliminari hanno anche indicato che gli anticorpi generati da questi vaccini adattati sono in grado di neutralizzare altre varianti Omicron, incluso BA.2.75”, battezzata sui social Centaurus e intercettata in particolare in India, “e, cosa importante, Omicron 5”. “Infatti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “I dati mostrano che entrambi i-BioNTech econtro il, neutralizzano anche leOmicron 5 e Ba.2.75 Centaurus. Approvati ieri dall’Agenzia europea del farmaco Ema, “innescano forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il virus Sars-CoV-2 originale nelle persone precedentemente vaccinate”, spiega Marco Cavaleri, responsabilee Prodotti terapeutici-19 dell’Ema, aggiungendo: “I dati preliminari hanno anche indicato che gli anticorpi generati da questiadattati sono in grado di neutralizzare altreOmicron, incluso BA.2.75”, battezzata sui social Centaurus e intercettata in particolare in India, “e, cosa importante, Omicron 5”. “Infatti ...

