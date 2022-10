Sondaggio | nessun collegio è sicuro | la bomba sul voto | caos Pd

(Di venerdì 2 settembre 2022) Come riporta ilGiorno , le rilevazioni degli ultimi giorni danno in risalita il Movimento Cinque Stelle . Conte e i suoi rosicchiano voti proprio al Pd mettendo a rischio la tenuta dei candidati dem ...

Money.it

... secondo ilannuale realizzato da Ipsos e Sopra Steria per Le Monde , la Fondation Jean ... RN infatti non sembra essere specificamente vicino agruppo, ma nemmeno troppo lontano come ...'Niente paura,allarme, stop catastrofismi. Abbiamo una grande immunità ibrida nel Paese che ha sempre dato ...auspicio espresso anche dagli utenti di Orizzonte Scuola rispondendo a un:... Sondaggi politici bloccati: negli ultimi 15 giorni può esserci stato il ribaltone Chieti. "Alla luce del sondaggio realizzato da G.D.C. sul "Gradimento dell'amministrazione comunale di Chieti" dopo due anni dall'insediamento, pubblicato sul ...Secondo i sondaggi elettorali di Swg quasi metà di chi ha votato Movimento 5 Stelle lo ha fatto per scegliere il suo leader, Conte ...