"Non mi sposo più". Antonella Clerici, niente nozze con Vittorio Garrone: l'annuncio della conduttrice (Di venerdì 2 settembre 2022) Antonella Clerici dice no al matrimonio. Intervistata dal magazine Gente la popolare e amata conduttrice ha parlato della sua vita professionale e di quella sentimentale. Lunedì 12 settembre alle 12 tornerà in onda con il suo "È sempre mezzogiorno" e così la presentatrice ha svelato qualche anticipazione. Recentemente Antonella aveva fatto un po' spaventare i suoi fan annunciando di essere positiva al Covid. Fortunatamente ora è tutto passato e Antonella Clerici può serenamente pensare al suo lavoro e non solo. Da oltre sei anni il suo compagno di vita è Vittorio Garrone che le ha dato la felicità. In tanti si chiedono se e quando i due convoleranno a nozze. Nel frattempo hanno creato una famiglia allargata composta ...

