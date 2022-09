Letta è rimasto da solo e contro Meloni il suo partito è una zavorra (Di venerdì 2 settembre 2022) La grande paura del Pd te la comunicano tutti, dirigenti di peso come semplici militanti. L’aria non è buona. Al Nord, al Centro, al Sud. Il rischio della marea nera in questi giorni martella le tempie dei candidati dem. O meglio, dei candidati nei collegi collegi uninominali, quelli che sperano di farcela, o quelli nei listini ma in posizione difficile: tutti questi sì che «si stanno facendo il mazzo», come ci dice uno dei loro impegnato a macinare chilometri per sperare in una rielezione che pareva molto più a portata di mano. Invece è durissima. In molte zone il partito non c’è più, altrove è debole, in altre ancora è perennemente litigioso e diviso, pur senza arrivare al parossismo dell’«inginocchiati!» di frusinate memoria. L’onda-Meloni l’avvertono salire più o meno in tutto il Paese, persino in Toscana il centrosinistra fa molta fatica, è ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 settembre 2022) La grande paura del Pd te la comunicano tutti, dirigenti di peso come semplici militanti. L’aria non è buona. Al Nord, al Centro, al Sud. Il rischio della marea nera in questi giorni martella le tempie dei candidati dem. O meglio, dei candidati nei collegi collegi uninominali, quelli che sperano di farcela, o quelli nei listini ma in posizione difficile: tutti questi sì che «si stanno facendo il mazzo», come ci dice uno dei loro impegnato a macinare chilometri per sperare in una rielezione che pareva molto più a portata di mano. Invece è durissima. In molte zone ilnon c’è più, altrove è debole, in altre ancora è perennemente litigioso e diviso, pur senza arrivare al parossismo dell’«inginocchiati!» di frusinate memoria. L’onda-l’avvertono salire più o meno in tutto il Paese, persino in Toscana il centrosinistra fa molta fatica, è ...

