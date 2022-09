Inter, buone notizie sul fronte rinnovi: “C’è già l’ok per riconferma di due capisaldi” (Di venerdì 2 settembre 2022) Non è stato certamente un mercato semplice per l’Inter, la cui dirigenza si è dovuta dividere tra la necessità di nuovi innesti e la volontà di mantenere in pari il bilancio, senza rinunciare a troppo dal punto di vista economica. Ma, per la gioia dei tifosi, al contrario dello scorso anno alla fine l’Inter è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Non è stato certamente un mercato semplice per l’, la cui dirigenza si è dovuta dividere tra la necessità di nuovi innesti e la volontà di mantenere in pari il bilancio, senza rinunciare a troppo dal punto di vista economica. Ma, per la gioia dei tifosi, al contrario dello scorso anno alla fine l’è L'articolo

ilgiornale : 'Abbiamo bisogno di altro difensore', aveva detto #Inzaghi: e il difensore è arrivato. Buone notizie in casa #Inter… - EffeScudata : @FBiasin 5 - il combinato disposto di Bremer alla Juve ('lo prenderemo indipendentemente dalla cessione di Skriniar… - LucaCa98 : Non voglio essere di parte, ma non capisco tutti questi commenti negativi per il mercato dell’Inter. Sono rimasti i… - manu_99a : @xanderson74 @milanforce97 @avvelenatosto @Pirichello Si ma essendo un giocatore con una certa età possono calare i… - NeroAzzurro20 : @mr_kubra @Skriniariano @East_10 Acerbi non è ne giovane ne un fenomeno però, tralasciando l’episodio di Lazio vs M… -