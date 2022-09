I Musei e le Mostre da visitare durante Friuli Doc (Di venerdì 2 settembre 2022) Bellezza di arte e storia nei Musei di Udine dove visitare collezioni permanenti e Mostre in corso “Un architetto cosmopolita in patria. Raimondo D’Aronco in Friuli”, “CONTRAPPUNTO 02.Dieci artisti, il Museo, l’Opera” e infine “Ricamo, un filo tra presente e passato”.Sono le esposizioni ora ospitate rispettivamente ai Musei del Castello, a Casa Cavazzini e infine alMuseo Etnografico. Un patrimonio della città da scoprire per chi non lo conosce, o dove tornare perammirare le Mostre aperte, proprio nelle quattro giornate di Friuli DOC.Pianificare una visita in ciascuno degli spazi consente, inoltre, una piacevole passeggiata in diverseparti della città. Musei del CastelloDove: Castello di Udine – Piazzale della Patria del Friuli, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 settembre 2022) Bellezza di arte e storia neidi Udine dovecollezioni permanenti ein corso “Un architetto cosmopolita in patria. Raimondo D’Aronco in”, “CONTRAPPUNTO 02.Dieci artisti, il Museo, l’Opera” e infine “Ricamo, un filo tra presente e passato”.Sono le esposizioni ora ospitate rispettivamente aidel Castello, a Casa Cavazzini e infine alMuseo Etnografico. Un patrimonio della città da scoprire per chi non lo conosce, o dove tornare perammirare leaperte, proprio nelle quattro giornate diDOC.Pianificare una visita in ciascuno degli spazi consente, inoltre, una piacevole passeggiata in diverseparti della città.del CastelloDove: Castello di Udine – Piazzale della Patria del, ...

