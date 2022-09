“House of the Dragon”: il trono di “Game of Thrones” arriva a Milano (Di venerdì 2 settembre 2022) House of the Dragon arriva in Italia. I Targaryen approdano a Milano in Piazza Gae Aulenti al centro del capoluogo lombardo. L’iconico trono, dopo aver girato il Regno Unito, trova dimora (momentanea) nella piazza che si trasforma, occasionalmente, nella Sala del trono della Fortezza Rossa, pronta ad accogliere il nuovo Re. Dopo aver girato il Regno Unito, con tappa anche a Londra per la première Sky di House of the Dragon, il trono della serie evento arriva nel Centro di Milano. Piazza Gae Aulenti, infatti, si trasformerà per tre giorni nella Sala del trono della Fortezza Rossa. Dall’alba del 1 settembre Milano si è svegliata con un forziere, immerso nel fumo, nel ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 settembre 2022)of thein Italia. I Targaryen approdano ain Piazza Gae Aulenti al centro del capoluogo lombardo. L’iconico, dopo aver girato il Regno Unito, trova dimora (momentanea) nella piazza che si trasforma, occasionalmente, nella Sala deldella Fortezza Rossa, pronta ad accogliere il nuovo Re. Dopo aver girato il Regno Unito, con tappa anche a Londra per la première Sky diof the, ildella serie eventonel Centro di. Piazza Gae Aulenti, infatti, si trasformerà per tre giorni nella Sala deldella Fortezza Rossa. Dall’alba del 1 settembresi è svegliata con un forziere, immerso nel fumo, nel ...

bonavits2 : @SignorShark Parliamo di cose serie....quanto ti sta gasando 'the house of dragon'? - badtasteit : #HouseoftheDragon: la HBO mette gratis su YouTube il primo episodio nel giorno di uscita de #GliAnellidelPotere (NO… - ParliamoDiNews : In House of the Dragon manca solo una cosa, per ora: l’ironia #02Settembre #HouseoftheDragon #GameOfThrones #Hbo… - madliber : RT @ultimenotizie: #Zelensky: “Vorrei tanto incontrare Mario Draghi in Italia per ringraziarlo per quanto fatto a sostegno dell’#Ucraina” c… - NerdPool_IT : 'House of the Dragon. I #Targaryen sono tra noi': approda a Milano il tour dedicato alla serie evento, in piazza Ga… -