Gazzetta – Inter, Agoumé torna in Francia, va al Troyes

2022-09-01 12:18:45Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell'ultima notizia pubblicata dalla GdS: Il centrocampista nerazzurro giocherà ancora in Ligue 1 dopo la buona stagione al Brest Lucien Agoumé al Troyes. È fatta con la formula del prestito secco, senza opzione di acquisto da parte del club francese: il centrocampista di proprietà dell'Inter è atteso oggi in Francia per le visite mediche e la firma del contratto. Il giocatore classe 2002 è legato al club nerazzurro fino al 2025 e torna in Ligue 1 dopo la stagione in prestito al Brest, con 21 presenze da titolare in campionato. Altro prestito — Su Agoumé c'era anche l'Interesse di un altro club francese, il Lorien. Ma sarà Troyes la nuova tappa della carriera del 20enne ...

