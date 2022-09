Federico Fashion Style in ospedale per un intervento chirurgico (Di venerdì 2 settembre 2022) Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato assente per un po’ dai social. Il comportamento inusuale ha insospettito i fan, abituati alla presenza quasi giornaliera del parrucchiere dei vip su Instagram e TikTok. A chiarire il giallo della sua “scomparsa” è stato lo stesso hairstylist che ha pubblicato una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico. L’uomo ha voluto tranquillizzare i follower sulle sue condizioni di salute. Dopo aver affermato di stare bene, Lauri ha speso qualche parola sull’operazione. L’intervento subito da Federico Fashion Style è stata un’addominoplastica necessaria per ridurre la pelle in eccesso lasciata da una dieta ... Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022)Lauri, in arte, è stato assente per un po’ dai social. Il comportamento inusuale ha insospettito i fan, abituati alla presenza quasi giornaliera del parrucchiere dei vip su Instagram e TikTok. A chiarire il giallo della sua “scomparsa” è stato lo stesso hairstylist che ha pubblicato una foto che lo ritrae in un letto d’dopo aver subito un. L’uomo ha voluto tranquillizzare i follower sulle sue condizioni di salute. Dopo aver affermato di stare bene, Lauri ha speso qualche parola sull’operazione. L’subito daè stata un’addominoplastica necessaria per ridurre la pelle in eccesso lasciata da una dieta ...

