Energia | Fumisti lvh apa | riscaldare in modo conveniente e indipendente con stufe in maiolica

(Di venerdì 2 settembre 2022) Bolzano, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il riscaldamento con una stufa ingarantisce un'opzione di valore per la casa e allo stesso tempo fornisce un calore naturale, sano ed accogliente senza dover rinunciare all'indipendenza ed alla convenienza. In una casa a basso consumo energetico, la stufa può farsi carico dell'intera produzione di acqua calda nei mesi invernali, quando l'impianto solare o fotovoltaico sul tetto fornisce una resa ridotta a causa delle condizioni atmosferiche". A dirlo il presidente deilvh.apa Christian Gross ricordando che "la legna da ardere come combustibile offre non solo una valida alternativa tra le mura domestiche, bensì una soluzione più economica". "Utilizzando - ha aggiunto Gross - la legna locale, una stufa è neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2. Il legno cresce vicino a casa e sia ...