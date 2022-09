Elisabetta Gregoraci con l’abito longuette e la borsa griffata: perfetto mix di audacia e classe (Di venerdì 2 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci chiude l’estate in bellezza con un abito longuette a fantasia dai colori caldi ed una borsetta di lusso in tinta. Dopo averci mostrato i suoi look balneari sfoggiati tra Capri, Sardegna e Costa Azzurra, Elisabetta Gregoraci ha regalato ai follower un altro dei suoi outfit destinati a fare tendenza. Le vacanze stanno per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 settembre 2022)chiude l’estate in bellezza con un abitoa fantasia dai colori caldi ed una borsetta di lusso in tinta. Dopo averci mostrato i suoi look balneari sfoggiati tra Capri, Sardegna e Costa Azzurra,ha regalato ai follower un altro dei suoi outfit destinati a fare tendenza. Le vacanze stanno per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

