Elezioni | Meloni a confronto con militante Lgbt | ' idee diverse ma grazie per coraggio' **

Cagliari, 2 set. (Adnkronos) - confronto tra Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, e un militante Lgbt, salito con bandiera arcobaleno per rivendicare i propri diritti sul palco a Cagliari dove la leder Fdi sta tenendo un comizio. "Non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose -ha affermato Meloni- io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia. Si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo e ci rispettiamo non essendo d'accordo. Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi". "Gli facciamo un applauso -ha concluso Meloni dopo il pacato botta e risposta andato avanti per poco meno di un minuto- Rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credono, lo voglio ringraziare per essere salito sul palco"

