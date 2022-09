Disordini allo stadio ‘Maradona’, due ultras Lecce arrestati (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due uomini ritenuti appartenenti alle frange più violente della tifoseria ultras del Lecce sono stati arrestati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, in seguito ai Disordini che si sono verificati mercoledì 31 agosto al termine dell’incontro di calcio Napoli-Lecce, che si è disputato nello stadio ‘Diego Armando Maradona’. Uno dei due uomini arrestati è accusato anche di uso di materiale pericoloso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un gruppo di tifosi Leccesi, durante le fasi di deflusso dall’impianto sportivo, ha tentato di sfondare il cordone di polizia posto a chiusura delle scale del settore ospiti. Gli ultras Leccesi hanno dapprima ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due uomini ritenuti appartenenti alle frange più violente della tifoseriadelsono statiper resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, in seguito aiche si sono verificati mercoledì 31 agosto al termine dell’incontro di calcio Napoli-, che si è disputato nello‘Diego Armando Maradona’. Uno dei due uominiè accusato anche di uso di materiale pericoloso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un gruppo di tifosisi, durante le fasi di deflusso dall’impianto sportivo, ha tentato di sfondare il cordone di polizia posto a chiusura delle scale del settore ospiti. Glisi hanno dapprima ...

