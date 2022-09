Cremonese vs Sassuolo: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Domenica 4 settembre alle ore 12.30 allo stadio Zini di Cremona si affrontano Cremonese vs Sassuolo. La squadra di Alvini a caccia dei primi punti nella massima serie. Il Sassuolo viene da un pari a reti bianche contro i campioni d’Italia. Cremonese vs Sassuolo: da dove iniziamo Cremonese La squadra di Alvini ospita i neroverdi uscenti dal pari contro il Milan. Alla quarta giornata escono dal match contro l’Inter a secco. La compagine nerazzurra liquida la neopromossa con tre gol. Finisce 3-1 al Meazza il gol di Okereke arriva al 90?. La squadra di Alvini rimane a zero punti, ma non per demerito. Il calendario ostile influisce nel rendimento se si pensa che alle prime quattro giornate sono state affrontante gia’ Roma, Inter, Torino e Fiorentina. Anche il match contro i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 settembre 2022) Domenica 4 settembre alle ore 12.30 allo stadio Zini di Cremona si affrontanovs. La squadra di Alvini a caccia dei primi punti nella massima serie. Ilviene da un pari a reti bianche contro i campioni d’Italia.vs: da dove iniziamoLa squadra di Alvini ospita i neroverdi uscenti dal pari contro il Milan. Alla quarta giornata escono dal match contro l’Inter a secco. La compagine nerazzurra liquida la neopromossa con tre gol. Finisce 3-1 al Meazza il gol di Okereke arriva al 90?. La squadra di Alvini rimane a zero punti, ma non per demerito. Il calendario ostile influisce nel rendimento se si pensa che alle prime quattro giornate sono state affrontante gia’ Roma, Inter, Torino e Fiorentina. Anche il match contro i ...

