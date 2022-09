Bufera su Mihajlovic | lo sfogo è durissimo | “Raccapricciante!”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Piovono critiche su Sinisa, il noto allenatore ed ex calciatore serbo che sta nel frattempo combattendo contro un brutto male Sta vivendo periodi molto delicati Sinisa. Ovvero il noto allenatore ed ex calciatore serbo che da tempo sta combattendo con un brutto male, un problema di salute assolutamente da tenere d’occhio., allenatore L'articolo proviene da Inews24.it.

il Resto del Carlino

Lo ha detto ieri Sinisadopo aver visto il fischietto di Schio dirigere benissimo in Champions League. Orsato viene considerato il miglior arbitro italiano. Eppure nelle ultime quattro ......dai felsinei con la Juventus lamentandosi per le due espulsioni subite dalla squadra di: ... Nelle ore successive alla '' Zaki non ha fatto un passo indietro, né chiesto scusa. Ha ... Musa lungo, l’agente: "Non siamo contenti" Piovono critiche su Sinisa Mihajlovic, il noto allenatore ed ex calciatore serbo che sta nel frattempo combattendo contro un brutto male ...