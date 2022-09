ASCOLTI AGOSTO 2022: CANALE 5 CRESCE PIÙ DI TUTTI MA RAI1 RIMANE LEADER, BENE LE CADETTE MEDIASET (Di venerdì 2 settembre 2022) Gli ASCOLTI di AGOSTO 2022 nelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane. Un confronto azzardato dal momento che su Rai2 un anno fa c’erano le Olimpiadi di Tokyo. 24 ORE Nel mese di AGOSTO 2022 la rete più seguita è RAI1. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 16,11%, in aumento dell’1,43% rispetto a AGOSTO 2021. Rai2 invece ottiene il 6,03% medio, in calo del 2,20% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 6,25%, in aumento dello 0,07%. Tra le reti MEDIASET, l’ammiraglia CANALE 5 nel mese appena concluso registra il 14,65% di share. Aumenta del 2,08% e si posiziona al secondo posto assoluto (gap dell’1,46%). Italia 1 ottiene il 4,89% di share, in ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 2 settembre 2022) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane. Un confronto azzardato dal momento che su Rai2 un anno fa c’erano le Olimpiadi di Tokyo. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 16,11%, in aumento dell’1,43% rispetto a2021. Rai2 invece ottiene il 6,03% medio, in calo del 2,20% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 6,25%, in aumento dello 0,07%. Tra le reti, l’ammiraglia5 nel mese appena concluso registra il 14,65% di share. Aumenta del 2,08% e si posiziona al secondo posto assoluto (gap dell’1,46%). Italia 1 ottiene il 4,89% di share, in ...

