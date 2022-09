Venezia 2022, Zelensky apre la Mostra del Cinema: “Non dimenticate ciò che sta accadendo”. E scorrono i nomi di 358 bambini uccisi (Di giovedì 1 settembre 2022) Un videomessaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto la 79esima Mostra del Cinema di Venezia. “Un video fuori concorso” le prime parole del presidente dell’Ucraina che ha posto l’attenzione sul conflitto in corso. Nessun titolo di coda, a scorrere sono stati i nomi di 358 bambini vittime della guerra, salutati da un lungo applauso della platea. “Cari partecipanti e ospiti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, apprezzo la possibilità di rivolgermi a voi oggi per raccontare la nostra storia, quella dell’Ucraina, della sua nazione e della guerra che la Russia sta conducendo contro di noi da 189 giorni. La storia è fuori concorso perché è anche oltre i limiti dell’umanità e del buon senso. È un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Un videomessaggio del presidente ucraino Volodymyrha aperto la 79esimadeldi. “Un video fuori concorso” le prime parole del presidente dell’Ucraina che ha posto l’attenzione sul conflitto in corso. Nessun titolo di coda, a scorrere sono stati idi 358vittime della guerra, salutati da un lungo applauso della platea. “Cari partecipanti e ospiti dellaInternazionale d’Artetografica di, apprezzo la possibilità di rivolgermi a voi oggi per raccontare la nostra storia, quella dell’Ucraina, della sua nazione e della guerra che la Russia sta conducendo contro di noi da 189 giorni. La storia è fuori concorso perché è anche oltre i limiti dell’umanità e del buon senso. È un ...

