Usa, Cina deve rendere conto per genocidio contro uiguri (Di giovedì 1 settembre 2022) La Cina deve "rendere conto" per il genocidio contro gli uiguri nello Xinjang. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a proposito del rapporto dell'ufficio dell'Onu per i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) La" per ilglinello Xinjang. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a proposito del rapporto dell'ufficio dell'Onu per i ...

