US OPEN, NADAL-FOGNINI: AMICI E RIVALI DA SEMPRE (Di giovedì 1 settembre 2022) Rieccoli, Rafa e Fabio. AMICI da una vita, ma RIVALI da SEMPRE, a volte anche con qualche parolina sopra le righe che ha alimentato più di un dubbio sull’effettiva solidità di un rapporto che (a parole) ha SEMPRE funzionato. Perché Rafa e Fabio sono praticamente coetanei, e come tali si sono affrontati una marea di volte nel corso della loro carriera. Con quello in programma nella notte italiano fanno 18 sfide ufficiali: il bilancio è tutto dalla parte dello spagnolo, che ha vinto 13 dei 17 incontri, ma le 4 vittorie di FOGNINI rimandano certo alle sfide più belle ed emozionanti. E ce n’è una che svetta giocoforza su tutte le altre, guarda a caso disputata proprio a Flushing Meadows nell’anno di grazia 2015, probabilmente quello nel quale il ligure ha espresso il suo massimo livello tennistico: ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 1 settembre 2022) Rieccoli, Rafa e Fabio.da una vita, mada, a volte anche con qualche parolina sopra le righe che ha alimentato più di un dubbio sull’effettiva solidità di un rapporto che (a parole) hafunzionato. Perché Rafa e Fabio sono praticamente coetanei, e come tali si sono affrontati una marea di volte nel corso della loro carriera. Con quello in programma nella notte italiano fanno 18 sfide ufficiali: il bilancio è tutto dalla parte dello spagnolo, che ha vinto 13 dei 17 incontri, ma le 4 vittorie dirimandano certo alle sfide più belle ed emozionanti. E ce n’è una che svetta giocoforza su tutte le altre, guarda a caso disputata proprio a Flushing Meadows nell’anno di grazia 2015, probabilmente quello nel quale il ligure ha espresso il suo massimo livello tennistico: ...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - zazoomblog : US Open 2022 Fabio Fognini: “Nadal favorito ma io voglio esprimere il mio miglior tennis” - #Fabio #Fognini: #“Nad… - OA_Sport : #USOpentennis Fabio Fognini pronto ad affrontare Nadal e desideroso di esprimere il proprio miglior tennis -