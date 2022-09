US Open 2022, Andy Murray avvisa Berrettini: “Per i miei avversari sarà dura battermi” (Di giovedì 1 settembre 2022) Non arrivavano due vittorie consecutive a livello Slam sul cemento dal 2017 in casa di Andy Murray. Lo scozzese a New York ha lanciato segnali di vitalità e la qualificazione al terzo turno degli US Open non è casuale. Ora ad attenderlo ci sarà Matteo Berrettini e la sfida è decisamente accattivante, anche perché l’azzurro finora non ha brillato dal punto di vista del gioco, soprattutto nella sfida del secondo round contro il francese Hugo Grenier. Ciò potrebbe, quindi, rappresentare per Murray una chance. “Il mio corpo sta rispondendo positivamente alle sollecitazioni. Ho recuperato abbastanza bene le energie dopo il primo turno e in campo mi sono sentito in condizione. Mi muovo meglio e per i miei rivali riuscire a fare dei vincenti è meno agevole del 2021“, ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Non arrivavano due vittorie consecutive a livello Slam sul cemento dal 2017 in casa di. Lo scozzese a New York ha lanciato segnali di vitalità e la qualificazione al terzo turno degli USnon è casuale. Ora ad attenderlo ciMatteoe la sfida è decisamente accattivante, anche perché l’azzurro finora non ha brillato dal punto di vista del gioco, soprattutto nella sfida del secondo round contro il francese Hugo Grenier. Ciò potrebbe, quindi, rappresentare peruna chance. “Il mio corpo sta rispondendo positivamente alle sollecitazioni. Ho recuperato abbastanza bene le energie dopo il primo turno e in campo mi sono sentito in condizione. Mi muovo meglio e per irivali riuscire a fare dei vincenti è meno agevole del 2021“, ha ...

