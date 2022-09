Uomini e Donne, Riccardo si dichiara alla tronista Federica (Di giovedì 1 settembre 2022) Riccardo si dichiara a Federica Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e oltre a conoscere i nuovi tronisti Federico D. e Federico N., che vanno ad aggiungersi a Federica Aversano e Lavinia Mauro, ci sono altre importanti anticipazioni. Durante il primissimo appuntamento (CLICCA QUI PER LE NEWS) c’è stato un L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 settembre 2022)siIeri è stata registrata una nuova puntata die oltre a conoscere i nuovi tronisti Federico D. e Federico N., che vanno ad aggiungersi aAversano e Lavinia Mauro, ci sono altre importanti anticipazioni. Durante il primissimo appuntamento (CLICCA QUI PER LE NEWS) c’è stato un L'articolo proviene da Novella 2000.

amnestyitalia : Uomini, donne e bambini in fuga dall’Afghanistan sono stati ripetutamente respinti dalle forze di sicurezza dell’Ir… - MSF_ITALIA : Ieri sera abbiamo soccorso un'altra imbarcazione in difficoltà sulla rotta migratoria più letale del mondo. Il nost… - MSF_ITALIA : #Lituania ?? DENUNCIAMO la detenzione prolungata e le discriminazioni sistematiche dei #migranti ?? CHIEDIAMO un s… - c_gabaldi : @gmarcoc Io invece non ho sentito una parola per questo, né per tutti gli altri uomini uccisi dalle donne, o per le… - voltes48 : RT @Resistenza1967: Vedo scorrere fiumi di lacrime, genitori a cui verrano strappati i figli, uomini e donne spaesati perché senza reddito,… -