Spread Btp - Bund chiude a 235 punti, rendimento sale al 3,9% (Di giovedì 1 settembre 2022) Chiusura poco mossa per lo Spread Btp - Bund, che si è allargato di un punto base, a quota 235. Il rendimento del decennale italiano ha superato brevemente per la prima volta da metà giugno il 4%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Chiusura poco mossa per loBtp -, che si è allargato di un punto base, a quota 235. Ildel decennale italiano ha superato brevemente per la prima volta da metà giugno il 4%, ...

Agenzia_Ansa : Lo spread Btp-Bund sale a 237 punti, il rendimento sfiora 4%. Aumentano anche i tassi di Spagna e Grecia #ANSA - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 235 punti, rendimento sale al 3,9%: Nella seduta superato per la prima volta il 4% da metà… - FRANCEgk40 : RT @AntonioMarconi4: Dice che è pronta a risollevare l'Italia. Ma il 16 novembre 2011, ultimo giorno del Governo Berlusconi IV, lo spread… - cavicchioli : RT @classcnbc: #UPDATE - borse europee chiudono in calo ????-1,1% ????-1,4% ????-1,5% ????-1,8% Rendimento #Btp IT 10y vicino a 4% Piazza Affari:… - classcnbc : #UPDATE - borse europee chiudono in calo ????-1,1% ????-1,4% ????-1,5% ????-1,8% Rendimento #Btp IT 10y vicino a 4% Piazz… -