Salernitana, Mantovani ceduto in prestito alla Ternana (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora una cessione in casa Salernitana nell'ultimo giorno di mercato. I granata hanno ufficializzato il passaggio alla Ternana di Valerio Mantovani, reduce dall'esperienza in serie B nell'Alessandria culminata con la retrocessione. Il giocatore classe '96 si trasferisce in Umbria a titolo temporaneo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

