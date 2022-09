Revolution, quando un libro è un illuminante strumento di lotta (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set – «Ecco perché Revolution ha un potente ruolo pedagogico, per i militanti di oggi e di domani. Perché diventa uno strumento, per capire, analizzare e agire, giorno dopo giorno, portando ognuno il proprio mattone per creare qualcosa di grande, di imponente, un nuovo corso della Storia, una rivoluzione che non sia solo ideale, ma anche pratica, attiva, e allo stesso tempo ricca di significato». Con queste parole, Francesco Polacchi presenta il nuovo libro di Altaforte Edizioni, Revolution, nella sua prefazione. Revolution, un libro pratico e illuminante Un testo politico, pratico, illuminante, che non deve mancare nella libreria di un militante, per riflettere sul percorso da seguire e prepararsi alla rivoluzione che verrà. Perché, oggi come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set – «Ecco perchéha un potente ruolo pedagogico, per i militanti di oggi e di domani. Perché diventa uno, per capire, analizzare e agire, giorno dopo giorno, portando ognuno il proprio mattone per creare qualcosa di grande, di imponente, un nuovo corso della Storia, una rivoluzione che non sia solo ideale, ma anche pratica, attiva, e allo stesso tempo ricca di significato». Con queste parole, Francesco Polacchi presenta il nuovodi Altaforte Edizioni,, nella sua prefazione., unpratico eUn testo politico, pratico,, che non deve mancare nella libreria di un militante, per riflettere sul percorso da seguire e prepararsi alla rivoluzione che verrà. Perché, oggi come ...

annachiummo : RT @etiamomnes: @MarcoRizzoPC Ullallà. Il Comité de salut public con potere di supervisione in ambito... ullallà... militare... ullallà...… - etiamomnes : @MarcoRizzoPC Ullallà. Il Comité de salut public con potere di supervisione in ambito... ullallà... militare... ul… - etiamomnes : Ullallà. Il Comité de salut public con potere di supervisione in ambito... ullallà... militare... ullallà... giud… - watapakjunhee : Ritrovato in tl piango se non ricordo male quando ha postato sto video eravamo in fila fuori dal revolution lmao e… - hiddlestonela : RT @hiddlestonela: @bruttapas @settecoppeotto Avrai visto sicuramente pochissimi film di DiCaprio, anzi, solo i più famosi sicuramente. Per… -