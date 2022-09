Piero Chiambretti svela quanto guadagna al mese e la verità sui contenziosi legali con l’ex

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 settembre 2022) Questi non sono stati anni facili per, che prima ha dovuto affrontare la perdita dell’amata madre (vittima del Covid) e poi un braccio di ferro in tribunale concompagna. Fino ad oggi infatti il conduttore ha versato 3.000 € ala Federica Laviosa come assegno di mantenimento per la loro figlia e da ora in poi vorrebbe darne circa 800 €. A questa somma però va aggiunto l’affitto di una casa in centro (spese e utenze incluse) e la retta della scuola privata della bambina. Da quando hanno iniziato a circolare le notizie sul contenzioso legale cone la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, sul web sono fioccati commenti poco carini nei confronti del presentatore. Per questo motivoha deciso di rompere il ...