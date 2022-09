Niente Dad o scuola chiusa il sabato | Giannelli soddisfatto | “Siamo contenti che gli orari delle lezioni non saranno toccati”

orizzontescuola : Niente Dad o scuola chiusa il sabato, Giannelli soddisfatto: “Siamo contenti che gli orari delle lezioni non sarann… - Enrico26659481 : RT @FedeCenci: Chi ha predicato austerità a suon di #lockdown, #dad e #greenpass, è sovente lo stesso che sostiene la causa della droga lib… - Samira1577 : RT @FedeCenci: Chi ha predicato austerità a suon di #lockdown, #dad e #greenpass, è sovente lo stesso che sostiene la causa della droga lib… - etventadv : RT @FedeCenci: Chi ha predicato austerità a suon di #lockdown, #dad e #greenpass, è sovente lo stesso che sostiene la causa della droga lib… - FedeCenci : Chi ha predicato austerità a suon di #lockdown, #dad e #greenpass, è sovente lo stesso che sostiene la causa della… -

Bocciate le ipotesi di smart working,e settimana scolastica corta per rispamiare gas. L'unica misura riguarda la temperatura negli ...di nuovo rispetto a quanto già illustrato a luglio, con ......diavolo in Ohio Stagione 1 " 2 settembre Dated and Related Stagione 1 " 2 settembre Non sei... Justice in the City (Stagione 1), Justice (Justice: Qalb Al Adala) (Stagione 1), Major(...Niente settimana corta e niente Dad il sabato per risparmiare sui costi in riferimento alla crisi energetica. È quanto è emerso dal Consiglio dei Ministri di oggi e che viene riportato dall’Adnkronos.Alle superiori quest’anno i costi delle utenze potrebbero arrivare a 8 mln. L’assessore Ara: "No alle lezioni a distanza, servirà ...