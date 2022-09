Musetti-Brouwer in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) Lorenzo Musetti affronterà Gijs Brouwer nella circostanza del secondo turno degli Us Open 2022, evento Slam sul cemento outdoor americano. Il tennista nativo di Carrara ha superato David Goffin al primo turno, dopo una maratona conclusasi soltanto dopo un super-tie al quinto set; sfida sportivamente sublime, ricca di colpi di scena e giocate interessanti dal punto di vista tecnico. In particolare, Musetti ha rimontato da 5-2 e doppio break a sfavore nel parziale decisivo, beneficiando sia della sua determinazione che di un leggero problema fisico occorso al belga. Brouwer, olandese dall’ottima resa generale al servizio, cercherà di insidiare Musetti sul veloce possedendone le caratteristiche giuste; occhi puntati sul talentino Musetti, favorito, ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Lorenzoaffronterà Gijsnella circostanza del secondo turno degli Us, evento Slam sul cemento outdoor americano. Il tennista nativo di Carrara ha superato David Goffin al primo turno, dopo una maratona conclusasi soltanto dopo un super-tie al quinto set; sfida sportivamente sublime, ricca di colpi di scena e giocate interessanti dal punto di vista tecnico. In particolare,ha rimontato da 5-2 e doppio break a sfavore nel parziale decisivo, beneficiando sia della sua determinazione che di un leggero problema fisico occorso al belga., olandese dall’ottima resa generale al servizio, cercherà di insidiaresul veloce possedendone le caratteristiche giuste; occhi puntati sul talentino, favorito, ...

tuttopuntotv : Dove vedere Musetti-Brouwer oggi 1° settembre in TV e in streaming #USOpen #tennis - paoloangeloRF : Cielo parzialmente nuvoloso 20 gradi Grumello cremonese buongiorno quarto della settimana Primo del nono mese… - zazoomblog : Musetti-Brouwer oggi orario US Open 2022: programma preciso dove vederlo in tv streaming - #Musetti-Brouwer… - zazoomblog : Musetti-Brouwer oggi orario US Open 2022: programma preciso dove vederlo in tv streaming - #Musetti-Brouwer #orario… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Programma di domani Fognini vs Nadal sarà il 2° match dall'1 di notte, sull'Arthur Ashe. Dopo il doppio tra le sorelle… -