MotoGP, Fabio Quartararo: “Ancora una volta dovrò lottare contro le Ducati. Il meteo potrebbe darci problemi…” (Di giovedì 1 settembre 2022) Fabio Quartararo è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sulla pista di Misano, intitolata a Marco Simoncelli, il portacolori del team Yamaha Factory è chiamato alla grande prova, per rispondere con i fatti a Francesco Bagnaia, reduce da 3 vittorie consecutive e di nuovo in lizza per il titolo iridato. Il pilota nativo di Nizza ha Ancora un ampio margine di vantaggio in classifica su Aleix Espargarò e sul Ducatista, ma dare un segnale proprio in casa di Bagnaia e Aprilia sarebbe fondamentale. Il classe 1999 racconta le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di San Marino. “Questa è una pista speciale per me, per tante ragioni. Qui ho ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022)è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sulla pista di Misano, intitolata a Marco Simoncelli, il portacolori del team Yamaha Factory è chiamato alla grande prova, per rispondere con i fatti a Francesco Bagnaia, reduce da 3 vittorie consecutive e di nuovo in lizza per il titolo iridato. Il pilota nativo di Nizza haun ampio margine di vantaggio in classifica su Aleix Espargarò e sulsta, ma dare un segnale proprio in casa di Bagnaia e Aprilia sarebbe fondamentale. Il classe 1999 racconta le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di San Marino. “Questa è una pista speciale per me, per tante ragioni. Qui ho ...

