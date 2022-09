Mercato piloti, Gasly e i 'dettagli del contratto' (Di giovedì 1 settembre 2022) Un contratto in mano, Pierre Gasly, lo ha già in vista del 2023. Su quell'accordo con AlphaTauri, sia Helmut Marko che Christian Horner si sono detti disponibili a concedere un'uscita anticipata . Lo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Unin mano, Pierre, lo ha già in vista del 2023. Su quell'accordo con AlphaTauri, sia Helmut Marko che Christian Horner si sono detti disponibili a concedere un'uscita anticipata . Lo ...

F1Spazio : MERCATO PILOTI, TRE OPZIONI PER DANI - TraversoLunedi : THREAD ?? Nuovo nome (ma neanche troppo) per il mercato piloti di #F1 è quello dell’americano Colton #Herta, attua… - SciutoLeo : Felice per lui ma anche felice che il mercato piloti si smuovi un po' - lacittanews : ROMA - Il Gran Premio di Olanda scatterà tra pochi giorni, ma la Formula 1 è immersa anche in questo vivace mercato… - FormulaPassion : #F1, dalla #Germania: prematuro parlare di fine del rapporto tra #Schumacher e #Ferrari -