“La Syndacaliste” in concorso a Venezia79 per la sezione Orizzonti

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il successo de La padrina, il regista Jean-Paul Salomé torna a dirigere Isabelle Huppert in LA SYNDICALISTE (The Sitting Duck), presentato innelladella 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La: la storia vera di Maureen Kearney aLA SYNDICALISTE è ispirato alla vera storia di Maureen Kearney, rappresentante sindacale della centrale nucleare di una multinazionale francese, che divenne un’informatrice, denunciando accordi top-secret che scossero il settore nucleare francese. Sola contro il mondo, lottò con le unghie e con i denti contro ministri e capitani d’industria per portare alla luce lo scandalo e difendere più di 50.000 posti di lavoro… Maureen Kearney (Isabelle Huppert) viene trovata in casa sua ...

Non ci va piano nemmeno Jean - Paul Salomé che dirige Isabelle Huppert in La Syndicaliste, il film ... Tutti i film fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia Partiamo con The Hanging Sun di ...Anche Isabelle Huppert tornerà al Lido come protagonista nel film " La Syndicaliste" di Jean - Paul ... che interpreterà Marylin Monroe in "Blonde" , film in concorso di Andrew Dominik. Con lei ci sarà ... Venezia 79, La Syndacaliste: trama e anticipazioni del film con Isabelle Huppert in concorso ad Orizzonti Tutto quello che c'è da sapere su "La Syndacaliste", la storia vera con Isabelle Huppert in concorso a Venezia 79 nella sezione Orizzonti.