"Io e te, sulla sanità" ora Speranza vuole il duello tv con Meloni (Di giovedì 1 settembre 2022) Un confronto sulla pandemia. Il ministro della Salute Roberto Speranza lancia la sfida a Giorgia Meloni. "Vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi? Ti candidi a governare l'Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione", ha scritto su Twitter replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d'Italia lo accusa di aver "completamente fallito sul piano sanitario" e propone una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più green pass. Meloni ha ribadito nei giorni scorsi la necessità di istituire una commissione d'inchiesta sulla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Un confrontopandemia. Il ministro della Salute Robertolancia la sfida a Giorgia. "Vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax. Perché non facciamo un bel confrontoio e te dove e come vuoi? Ti candidi a governare l'Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione", ha scritto su Twitter replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d'Italia lo accusa di aver "completamente fallito sul piano sanitario" e propone una commissione d'inchiestagestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più green pass.ha ribadito nei giorni scorsi la necessità di istituire una commissione d'inchiesta...

raffaellapaita : 'La situazione in cui versa l'ospedale #SanMartino di #Genova è drammatica ma allo stesso tempo prevedibile ed evit… - CarloCalenda : Gaia ma perché lo dici a noi? Siamo gli unici che invece di promettere flat tax e doti ai 18enni stanno proponendo… - Mov5Stelle : ??BASTA INTERFERENZE DELLA POLITICA NELLE NOMINE DEI DIRIGENTI SANITARI Assistenza pubblica e cura dei fragili non… - VaccariRiccardo : RT @robersperanza: Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax. Perché non facciamo un bel confronto… - ARMilani21a : RT @robersperanza: Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax. Perché non facciamo un bel confronto… -