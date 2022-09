Il Toro lotta ma si arrende alla tripletta di Koopmeiners, l’Atalanta vince 3-1 e vola in testa (Di giovedì 1 settembre 2022) A Bergamo due rigori trasformati dall’olandese e un tiro dalla distanza indirizzano la gara, inutile la rete di Vlasic. La Dea aggancia la Roma a 10 punti Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) A Bergamo due rigori trasformati dall’olandese e un tiro ddistanza indirizzano la gara, inutile la rete di Vlasic. La Dea aggancia la Roma a 10 punti

