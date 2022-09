IL CENTROCAMPISTA 2007 ZANOTEL VOLA IN A | CEDUTO AL LECCE

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il Pordenone Calcio comunica di avera titolo definitivo iloffensivo classeGiovannial. Talento del Settore giovanile neroverde dalla stagione 2018/19,nella scorsa annata è stato fra i punti di riferimento dell’Under 15 nazionale. In questa sessione di mercato si tratta del terzo trasferimento di giovani ramarri in Club di A dopo quelli del difensore Manuel Verre all’Inter e del portiere Pietro Passador al Torino. La Società augura a Giovanni le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico

