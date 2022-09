Guardia di finanza | escluso da concorso per tatuaggio | Tar annulla bando

Salvato38281030 : @matteosalvinimi Sei una vergogna ? Però ricorda quello che ti dico, prima o poi i soldi russi finiranno oppure, ch… - giper78 : @MarioBordonaro @Rosalba_Falzone A me basterebbe indagare su questi guadagni. Diciamo che se li fa lei sicuramente… - Newsinunclick : Tra giugno e agosto di quest’anno, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)… -

Crai", si legge nel comunicato delladiha segnalato "chiaramente e con insistenza, al militare cinofilo la carrozzella assistita sulla quale si spostava il passeggero apparentemente ...Per chi fosse appassionato di storia merita sicuramente una visita la Torre Cesarea , simbolo della difesa del territorio in tempi remoti e oggi sede delladi, Torre Lapillo, Torre ...Mille euro a testa: questa è la cifra che presto dovranno pagare 6.000 tifosi di calcio, scoperti dalla Guardia di Finanza mentre guardavano le partite su siti "pirata". Una stangata, avrebbero pagato ...Nuova sentenza TAR: tatuaggi non possono essere causa di automatica esclusione da concorsi forze dell'ordine Era stato escluso dal concorso nella ...