Glass Onion: Daniel Craig rivela come James Bond abbia influenzato il suo ruolo in Knives Out (Di giovedì 1 settembre 2022) In vista dell'uscita di Glass Onion, Daniel Craig ha parlato di come l'aver recitato per anni nel franchise di James Bond abbia influenzato il suo ruolo in Knives Out. I fan sono entusiasti di rivedere Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc per risolvere un nuovo caso in Glass Onion e, mentre l'attesa per il sequel di Knives Out si fa sempre più intensa, l'attore protagonista ha parlato di quanto quasi due decenni sui set di James Bond abbiano influenzato il personaggio dell'amato detective. Con Glass ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022) In vista dell'uscita diha parlato dil'aver recitato per anni nel franchise diil suoinOut. I fan sono entusiasti di rivedereneldi Benoit Blanc per risolvere un nuovo caso ine, mentre l'attesa per il sequel diOut si fa sempre più intensa, l'attore protagonista ha parlato di quanto quasi due decenni sui set dinoil personaggio dell'amato detective. Con...

movieplayer_it : #GlassOnion, #DanielCraig si era scordato l'accento di Benoit Blanc in Knives Out - movieplayer_it : Glass Onion: #KnivesOut, le nuove foto dei protagonisti del sequel - Screenweek : Empire dedica la copertina e un approfondimento a #GlassOnionAKnivesOutMystery con le parole di #DanielCraig e… - GianlucaOdinson : Glass Onion – Knives Out: i primi dettagli della trama e la lista dei personaggi - badtasteit : Glass Onion – #KnivesOut: i primi dettagli della trama e la lista dei personaggi -