Forze armate USA, aggressioni sessuali in aumento del 13%: 36mila segnalazioni nel 2021 (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle Forze armate statunitensi sono aumentati le aggressioni sessuali del 13% rispetto al 2018. Tradotto in cifre significa che sono 36mila i soldati di Washington che sono stati vittima nel 2021 di contatti indesiderati. I dati sono resi pubblici da un sondaggio dell’Associated Press, in cui donne e uomini in divisa hanno rivelato di aver subito approcci e contatti sessuali non desiderati negli ultimi dodici mesi. Quattro anni fa erano circa 20mila i membri delle Forze armate che si dichiaravano vittime. L’aumento generalizzato di violenze si rispecchia in trend in crescita in diversi reparti delle Forze dell’ordine. L’incremento maggiore è stato tra i soldati dell’esercito, dove si registra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Nellestatunitensi sono aumentati ledel 13% rispetto al 2018. Tradotto in cifre significa che sonoi soldati di Washington che sono stati vittima neldi contatti indesiderati. I dati sono resi pubblici da un sondaggio dell’Associated Press, in cui donne e uomini in divisa hanno rivelato di aver subito approcci e contattinon desiderati negli ultimi dodici mesi. Quattro anni fa erano circa 20mila i membri delleche si dichiaravano vittime. L’generalizzato di violenze si rispecchia in trend in crescita in diversi reparti delledell’ordine. L’incremento maggiore è stato tra i soldati dell’esercito, dove si registra ...

Agenzia_Ansa : Le forze armate taiwanesi hanno sparato per la prima volta colpi di avvertimento contro 'droni civili cinesi trovat… - rulajebreal : Il principale propagandista russo Solovyov si identifica come un terrorista, consiglia le forze armate russe di dar… - guerini_lorenzo : Reintrodurre la leva obbligatoria? Estemporaneità da campagna elettorale che dimostra scarsa conoscenza della Difes… - GianniVezzani1 : RT @angelo_falanga: I residenti di Zaporozhye si sono appellati al direttore generale dell'AIEA Grossi in merito al bombardamento delle for… - Carlag67 : RT @DeShindig: Avete presente il Salvini che dal 2015 si dice a favore della leva obbligatoria e ogni 6 mesi annuncia un disegno di legge p… -