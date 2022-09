Festival Udine Castello 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) : come ha sottolineato la Presidente del sodalizio, Luisa Sello, insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot, al Presidente dell’Arlef Eros Cisilino e a Gianni Nistri – che sarà parte del cast artistico in veste di lettore – la nona edizione sarà un omaggio internazionale alle eccellenze friulane e alla marilenghe, per concludere con la presentazione del rinato pianoforte degli Amici della Musica. Si inizia domenica 18 settembre alle ore 17, al Palamostre, quando vedrà la luce il progetto “TangUdine”, spazio dedicato al tango e ai suoi derivati, con la Transonica Tango Orchestra diretta dall’argentino Patricio Bonfiglio – uno dei più richiesti virtuosi di bandoneon – e la voce strepitosa del tanguero Limon Garcia. Il tutto, ricordando José Bragato, amico e stretto collaboratore di Piazzolla, nato e cresciuto proprio a ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 settembre 2022) : come ha sottolineato la Presidente del sodalizio, Luisa Sello, insieme all’Assessore alla Cultura del Comune diFabrizio Cigolot, al Presidente dell’Arlef Eros Cisilino e a Gianni Nistri – che sarà parte del cast artistico in veste di lettore – la nona edizione sarà un omaggio internazionale alle eccellenze friulane e alla marilenghe, per concludere con la presentazione del rinato pianoforte degli Amici della Musica. Si inizia domenica 18 settembre alle ore 17, al Palamostre, quando vedrà la luce il progetto “Tang”, spazio dedicato al tango e ai suoi derivati, con la Transonica Tango Orchestra diretta dall’argentino Patricio Bonfiglio – uno dei più richiesti virtuosi di bandoneon – e la voce strepitosa del tanguero Limon Garcia. Il tutto, ricordando José Bragato, amico e stretto collaboratore di Piazzolla, nato e cresciuto proprio a ...

iMagazineTwit : Definito il programma dell'ottava edizione del Festival della #Danza. Più di trenta scuole coinvolte in esibizioni,… - OverlandChannel : La #parata a #Sappada ( #Udine ) in #Friuli in occasione del #festival #Internazionale del #folklore con #gruppi pr… -