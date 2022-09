Ferrovie, la Linea Adriatica sarà più moderna e veloce. Il Mims affida a Rfi il progetto da 8,5 mld (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ stato raggiunto l’accordo sul progetto per la velocizzazione, l’ammodernamento e il miglioramento della Linea ferroviaria Adriatica ed è stata affidata a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) la progettazione e la realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico della Linea ferroviaria Adriatica, grazie ai quali i tempi di percorrenza tra Bologna e Bari si ridurranno di un’ora. Lo comunica il Mims in una nota, riferendo che il progetto di massima Rfi, redatto accogliendo le osservazioni delle regioni, e’ stato inviato dal ministro Enrico Giovannini ai presidenti delle cinque regioni interessate (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise e Puglia). “Il progetto di massima elaborato da RFI nel corso dell’ultimo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) E’ stato raggiunto l’accordo sulper la velocizzazione, l’ammento e il miglioramento dellaferroviariaed è statata a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) la progettazione e la realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico dellaferroviaria, grazie ai quali i tempi di percorrenza tra Bologna e Bari si ridurranno di un’ora. Lo comunica ilin una nota, riferendo che ildi massima Rfi, redatto accogliendo le osservazioni delle regioni, e’ stato inviato dal ministro Enrico Giovannini ai presidenti delle cinque regioni interessate (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise e Puglia). “Ildi massima elaborato da RFI nel corso dell’ultimo ...

AgeeiPress : #Ferrovie, Adriatica: definito il progetto per la velocizzazione e il miglioramento della linea: attese riduzioni d… - FerrovieInfo : Svolta in arrivo per la ferrovia #Adriatica. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #1settembre #MIMS - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma- Napoli, dalle ore 9:30 traffico ferroviario rallentato tra Ceccano e Anagni per un… - FerrovieInfo : Poteva andare decisamente peggio! #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #MIlano #1settembre - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Empoli - Siena, dalle ore 7:45 traffico ferroviario tornato regolare in prossimità di Granaiolo dopo un… -